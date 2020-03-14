Эксклюзив только для клиентов БК «Лига Ставок»
участвуй в розыгрыше более
к финалу чм-2022 в катаре!
Принять участие
Делай ставки на ЧМ-2022 от 500 ₽, получай за них двойные джекпоны и выиграй главный приз накануне финала турнира!
150 000 000
150 000 000
Принять участие
Все пари ЧМ-2022
Принять участие
Заключай пари от 500 ₽ и выиграй более 150 000 000 ₽!
Скролль влево и вправо
Новости турнира
Что надо знать туристу-болельщику о ЧМ в Катаре: валюта, кухня достопримечательности Что надо знать туристу-болельщику о ЧМ в Катаре: валюта,
Как долететь до Катара, где жить, какую местную еду пробовать и что посмотреть в стране помимо футбола. «Плеймейкер» составил гид для болельщиков, которые собираются в ноябре на Ближний Восток.
1 неделю назад
Читать новость
ЧМ-2022: ставки на победителя, лучшего бомбардира, места в группах ЧМ-2022: ставки на победителя, лучшего бомбардира, места
Чемпионат мира в Катаре стартует 20 ноября, но уже давно букмекеры предлагают линии на матчи группового этапа и исход всего турнира. Разбираемся, кого считают фаворитами.
1 неделю назад
Читать новость
Больше новостей
Акция ЧМ-2022
Участвовать в розыгрыше
выиграй одной ставкой более
150 000 000
Розыгрыш 150 млн рублей
для клиентов БК «Лига Ставок»
VK
TikTok
Telegram
YouTube
OK
Пожалуйста, отключите AdBlock! 
Блокировщик рекламы мешает корректной работе страницы
OK

Html code will be here