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Новости турнира
Что надо знать туристу-болельщику о ЧМ в Катаре: валюта, кухня достопримечательности Что надо знать туристу-болельщику о ЧМ в Катаре: валюта,
Как долететь до Катара, где жить, какую местную еду пробовать и что посмотреть в стране помимо футбола. «Плеймейкер» составил гид для болельщиков, которые собираются в ноябре на Ближний Восток.
1 неделю назад
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ЧМ-2022: ставки на победителя, лучшего бомбардира, места в группах ЧМ-2022: ставки на победителя, лучшего бомбардира, места
Чемпионат мира в Катаре стартует 20 ноября, но уже давно букмекеры предлагают линии на матчи группового этапа и исход всего турнира. Разбираемся, кого считают фаворитами.
1 неделю назад
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